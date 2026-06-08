Baiano, nasce “MyEyes”: la prima biblioteca d’Italia a utilizzare l’Intelligenza Artificiale per l’inclusione

Una “rivoluzione” al servizio dell’inclusione. Nasce “MyEyes”, un’app innovativa pensata per aiutare bambini e ragazzi ipovedenti, o con difficoltà nella lettura autonoma, ad accedere più facilmente ai contenuti scritti attraverso l’intelligenza artificiale. L’app rientra nel progetto “Orizzonti Digitali”, realizzato ad hoc come supporto alle attività della Cooperativa Sociale AD ASTRA e della Biblioteca Comunale di Baiano, con l’obiettivo di mettere le tecnologie AI più avanzatea disposizione dell’autonomia e dell’accesso alla lettura.

MyEyes è in grado di leggere testi ad alta voce, riconoscere contenuti scritti, riassumere testi lunghi, tradurre documenti in altre lingue e semplificare contenuti complessi utilizzando un linguaggio più chiaro e comprensibile.

L’app può essere utilizzata sia tramite touchscreen sia attraverso comandi vocali, rendendo l’interazione naturale e accessibile anche ai più piccoli.

La “rivoluzione” la si deve anche alla lungimiranza del sindaco Enrico Montanaro e di tutta l’amministrazione comunale di Baiano. La biblioteca comunale del paese del Mandamento diventa, da oggi, la prima biblioteca in Italia ad utilizzare l’app MyEyes, e una delle prime biblioteche in Campania ad utilizzare l’intelligenza artificiale, per rendere accessibile, a tutti, i testi in essa presenti. «I nostri complimenti vanno al sindaco non solo per aver investito in accessibilità ed inclusione ma anche per aver collaborato costantemente alla realizzazione del progetto Orizzonti Digitali, ideato dalla nostra cooperativa in collaborazione con la Fondazione San Bonaventura», sottolineano da “Ad Astra”.

Il progetto sarà presentato giovedi 11 giugno 2026 alle ore 18 al Campo Coni nell’ambito della manifestazione Nessuno escluso