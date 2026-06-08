POLLENA TROCCHIA (NA). Edilizia scolastica, al via i lavori al plesso San Gennariello. Sarà sistemato l’ingresso alla scuola per renderlo più agevole e sicuro

Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria al plesso “San Gennariello” dell’Istituto comprensivo Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia. L’avvio subito dopo il termine dell’anno scolastico per la scuola primaria e a seguito dello spostamento delle classi di scuola dell’infanzia dal plesso “San Gennariello” al plesso “Battisti”, con il chiaro obiettivo di evitare di arrecare disagi alla platea scolastica per l’intera durata dei lavori. Gli interventi, in particolare, serviranno alla sistemazione delle aree di ingresso all’edificio per rendere più sicura e ordinata l’entrata e l’uscita degli alunni da scuola, questo dopo che si è già operato in tal senso con l’installazione di dossi nei pressi della scuola. «Come annunciato, l’attenzione di questa Amministrazione è rivolta a tutti gli istituti scolastici del territorio. Grazie alle risorse comunali appostate dall’avanzo libero, oltre 76mila euro, stiamo intervenendo al plesso “San Gennariello”, come già fatto in precedenza al plesso “Battisti”, dove con altri 72mila euro dell’avanzo libero si è già provveduto alla manutenzione straordinaria specifica per superfici ammalorate e impianti interni» ha detto l’assessore all’edilizia scolastica del comune di Pollena Trocchia, Arturo Cianniello, ringraziando la dirigenza scolastica dell’I.c. Donizetti per la collaborazione nello spostare le classi della scuola dell’infanzia. Questi interventi realizzati con l’avanzo libero vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati negli altri plessi o già programmati e dunque di futura realizzazione. Non solo: ai plessi “Giocamondo”, “Battisti”, “Fusco” e ancora una volta “San Gennariello” è stato finanziato ed eseguito – ancora con risorse comunali – l’incarico preliminare di diagnostica energetica al fine di accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 per l’efficientamento energetico degli edifici. «La fine dell’anno scolastico non significa, per questa Amministrazione, la fine dell’interesse e delle azioni concrete per le scuole del territorio. Tutt’altro, come dimostrano gli interventi al plesso San Gennariello, scuola per la quale abbiamo ricevuto un finanziamento per la realizzazione di una tendostruttura all’interno della quale gli alunni potranno svolgere attività fisica e sportiva» ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.