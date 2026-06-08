Mugnano del Cardinale, al via il servizio navetta per il mercato settimanale

A partire da martedì 9 giugno 2026 entrerà in funzione il servizio navetta gratuito dedicato ai cittadini che intendono raggiungere l’area mercatale.
L’iniziativa, attiva per tutto il periodo estivo fino all’8 settembre 2026, punta a facilitare gli spostamenti verso il mercato settimanale, riducendo al tempo stesso il traffico e i problemi legati alla ricerca del parcheggio.
La navetta sarà operativa ogni martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, con passaggi previsti ogni 15 minuti presso le fermate individuate sul territorio comunale e una sosta di 15 minuti nell’area mercatale.
Le fermate previste sono: Banco di Napoli in Piazza Umberto I, Farmacia Vasta, Pasticceria La Mimosa, Piazzetta Cardinale, American Bar e Area Mercatale.
Un servizio pensato per offrire maggiore comodità ai cittadini e favorire una mobilità più sostenibile durante le giornate dedicate al mercato settimanale.