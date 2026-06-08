Luigi Zeno protagonista del sociale: testimonial dell’evento benefico “Cenando sotto un Cielo Diverso”

Sarà Luigi Zeno il testimonial ufficiale dell’edizione 2026 di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, il prestigioso evento charity in programma il 7 luglio presso Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano.

Giovane promessa del cinema e della televisione italiana, l’attore porterà la propria immagine e il proprio impegno a sostegno di una serata dedicata alla solidarietà, all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle eccellenze campane. In costante ascesa nel panorama nazionale, Luigi Zeno si è fatto notare grazie alla partecipazione a produzioni come Minerva – La Scuola per Netflix e La Promessa di Patrizio su Rai, oltre a ottenere riconoscimenti in ambito giovanile che ne confermano il percorso artistico in crescita.

La sua presenza all’evento contribuisce a rafforzare il messaggio solidale della manifestazione, avvicinando in particolare il pubblico più giovane attraverso una forte esposizione mediatica e un impegno concreto verso iniziative di beneficenza e inclusione sociale.

L’iniziativa, ideata da Alfonsina Longobardi, riunisce chef, artisti, imprenditori e ospiti del mondo dello spettacolo in una serata dedicata alla solidarietà e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio campano.

Riconoscimenti e premi

Nel suo percorso artistico, Luigi Zeno ha già collezionato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescita nel panorama cinematografico italiano. Tra i premi più significativi spicca il riconoscimento come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival per l’interpretazione nel cortometraggio “La Linea Sottile”.

Successivamente è stato insignito anche del premio Miglior Giovane Attore al Capri Hollywood International Film Festival, oltre al Premio Miglior Attore all’Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo e al Premio Giovani Talenti al Vesuvius Film Festival.

Tra i traguardi istituzionali di maggiore rilievo figurano anche i riconoscimenti ricevuti presso il Senato della Repubblica e il Parlamento Europeo, attestazioni che valorizzano non solo il suo percorso artistico ma anche il suo impegno sociale e il contributo rivolto alle nuove generazioni.

Questi risultati consolidano Luigi Zeno come una delle giovani figure emergenti del panorama artistico italiano, capace di unire talento, sensibilità e attenzione alle tematiche sociali.