SuperEnalotto, vincite in Campania: oltre 40mila euro tra Napoli e Avellino

Continua la serie di vincite in Campania al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’ultima estrazione sono stati centrati due “5”, ciascuno del valore di 20.868,64 euro, per un totale complessivo di oltre 41mila euro.
Il primo colpo di fortuna è stato registrato a Napoli, presso il Tabacchi Grimaldi di via Caio Duilio 25. Il secondo “5” è stato invece centrato ad Avellino, in un punto vendita situato in viale Italia 350.
L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Il jackpot per la prossima estrazione del SuperEnalotto, in programma giovedì 5 febbraio, sale a 115,9 milioni di euro.