Peggiorano le condizioni meteo in Campania, possibili disagi

Meteo in drastico peggioramento su tutta la Campania, dove dalle ore 12 di oggi, mercoledì 4 febbraio, scatterà un’allerta meteo di livello giallo valida fino alle ore 12 di domani, giovedì 5 febbraio. La decisione è stata assunta ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania, che non esclude una possibile proroga di almeno altre 24 ore. Il quadro meteorologico resta infatti instabile, con temporali e raffiche di vento già in atto in diverse zone della regione.

Questa mattina si registrano difficoltà anche nei collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida: diverse corse dei mezzi veloci per entrambe le isole sono state sospese a causa del forte vento e del mare agitato. Cancellati anche alcuni collegamenti tra Procida e Pozzuoli operati dai traghetti, mentre risultano al momento regolari quelli da e per Ischia.

Il vento sta causando disagi anche lungo le zone costiere e nei centri urbani. Segnalato il rischio di mareggiate lungo il litorale e si raccomanda massima attenzione a rami, segnaletica stradale e cartellonistica, particolarmente esposti alle raffiche.

Nelle prossime ore sono attese anche grandinate e temporali con fulmini. Le condizioni di instabilità potrebbero persistere almeno fino a sabato. Le temperature sono previste in calo soprattutto nelle ore notturne, senza però rischio di gelate.

Le precipitazioni interesseranno gran parte della regione, sia la fascia costiera sia l’entroterra, con esclusione di Sannio, Alta Irpinia e Tanagro. Resta alta l’attenzione per le raffiche di vento improvvise, che potrebbero causare ulteriori disagi, in particolare ai collegamenti marittimi.