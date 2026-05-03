Successo per la giornata di donazione sangue – Comune di Grottolella.

In data 02.05.2026 si e’ tenuta l’iniziativa dedicata alla donazione del sangue in Piazza Municipio a Grottolella. Iniziativa patrocinata dal Comune di Grottolella.

Alla lodevole iniziativa hanno partecipato ben 23 donatori.

“Ringraziamo in primo luogo i 23 donatori che oggi hanno compiuto un gesto di amore e di solidarietà. Grottolella ancora una volta si dimostra comunità solidale. Come amministrazione abbiamo da anni voluto sostenere con convinzione queste iniziative , nelle quali il gesto della donazione viene fatto con il cuore.

Ringraziamo inoltre l’Associazione Il Dono per aver scelto la nostra comunità e per aver reso possibile questa bellissima giornata” – dichiara Marco Grossi Vice Sindaco del Comune di Grottolella.