Successo per la giornata di donazione sangue – Comune di Grottolella.

03/05/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, IRPINIA 0

Successo per la giornata di donazione sangue Comune di Grottolella.

In data 02.05.2026 si e’ tenuta l’iniziativa dedicata alla donazione del sangue in Piazza Municipio a Grottolella. Iniziativa patrocinata dal Comune di Grottolella.

Alla lodevole iniziativa hanno partecipato ben 23 donatori.

“Ringraziamo in primo luogo i 23 donatori che oggi hanno compiuto un gesto di amore e di solidarietà. Grottolella ancora una volta si dimostra comunità solidale. Come amministrazione abbiamo da anni voluto sostenere con convinzione queste iniziative , nelle quali il gesto della donazione viene fatto con il cuore.
Ringraziamo inoltre l’Associazione Il Dono per aver scelto la nostra comunità e per aver reso possibile questa bellissima giornata” – dichiara Marco Grossi Vice Sindaco del Comune di Grottolella.Successo per la giornata di donazione sangue Comune di Grottolella. Successo per la giornata di donazione sangue Comune di Grottolella. Successo per la giornata di donazione sangue Comune di Grottolella.