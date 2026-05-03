Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri del 2 maggio 2026

Si rinnova l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ecco tutte le combinazioni vincenti del concorso di sabato 2 maggio 2026, insieme alle quote e ai numeri ritardatari.
Lotto: le combinazioni sulle ruote
* Bari: 42 – 46 – 49 – 16 – 36
* Cagliari: 65 – 28 – 86 – 77 – 9
* Firenze: 75 – 32 – 36 – 76 – 34
* Genova: 21 – 43 – 79 – 20 – 7
* Milano: 81 – 58 – 49 – 42 – 13
* Napoli: 64 – 53 – 8 – 46 – 44
* Palermo: 18 – 58 – 71 – 68 – 87
* Roma: 35 – 1 – 50 – 85 – 27
* Torino: 21 – 62 – 68 – 42 – 60
* Venezia: 70 – 9 – 72 – 49 – 68
* Nazionale: 30 – 11 – 15 – 72 – 51
10eLotto: i 20 numeri estratti
1 – 9 – 18 – 21 – 28 – 32 – 35 – 42 – 43 – 46 – 49 – 53 – 58 – 62 – 64 – 65 – 70 – 75 – 81 – 86
* Numero Oro: 42
* Doppio Oro: 42 – 46
Numeri Extra:
7 – 8 – 13 – 16 – 20 – 34 – 36 – 50 – 68 – 71 – 72 – 76 – 77 – 79 – 85
Superenalotto: numeri e jackpot
* Combinazione vincente: 07 – 58 – 60 – 79 – 84 – 86
* Numero Jolly: 2
* Numero Superstar: 19
* Jackpot: 157.700.000 euro
* Prossima estrazione (4 maggio): 158.700.000 euro
Le vincite
Superenalotto:
* Punti 6: nessun vincitore
* Punti 5+: nessun vincitore
* Punti 5: 9 vincite da 24.920,95 euro
* Punti 4: 564 vincite da 404,20 euro
* Punti 3: 22.338 vincite da 30,76 euro
* Punti 2: 369.619 vincite da 5,77 euro
Superstar:
* Punti 4SS: 2 vincite da 40.420,00 euro
* Punti 3SS: 223 vincite da 3.076,00 euro
* Punti 2SS: 5.158 vincite da 100,00 euro
* Punti 1SS: 33.341 vincite da 10,00 euro
* Punti 0SS: 73.151 vincite da 5,00 euro
Numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del 4 maggio 2026, tra i più attesi:
* Bari: 41 (115 estrazioni)
* Napoli: 40 (100 estrazioni)
* Palermo: 45 (94 estrazioni)
* Cagliari: 41 (93 estrazioni)
* Bari: 67 (88 estrazioni)
* Napoli: 1 (79 estrazioni)
* Torino: 65 (78 estrazioni)
* Roma: 17 (78 estrazioni)
* Venezia: 79 (77 estrazioni)
* Torino: 49 (77 estrazioni)
Superenalotto: i più in ritardo
* 70 (86 concorsi)
* 73 (61)
* 65 (59)
* 31 e 75 (48)
* 76 (41)
Nessun “6” centrato anche in questa estrazione: il jackpot continua a salire, confermandosi tra i più alti del momento. Prossimo appuntamento con le nuove combinazioni.