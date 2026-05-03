BASKET. La Scandone Avellino supera Messina e si prende gara 1 dei play-off

Parte con il piede giusto la corsa ai play-off della Scandone Avellino, che davanti al pubblico del Pala Del Mauro conquista gara 1 battendo la Basket School Messina con il punteggio di 79-66. Una vittoria costruita grazie a una prova di squadra solida, organizzata e ricca di contributi su entrambi i lati del campo.

A trascinare i biancoverdi è stato uno straordinario Kmetic, autore di 28 punti e premiato come MVP del match, ben supportato da Duranti, protagonista soprattutto in avvio con le sue triple decisive. Fondamentale anche il lavoro sotto canestro di Ragusa e Donda, preziosi nel controllo dei rimbalzi, mentre dalla panchina sono arrivati segnali importanti di profondità e compattezza del gruppo.

L’inizio di gara ha visto però partire meglio gli ospiti, capaci di sfruttare qualche imprecisione offensiva di Avellino grazie all’impatto di Chakir e Beltadze. Dopo un time-out chiamato da coach Dell’Imperio, la reazione irpina è stata immediata: un parziale di 8-0 firmato da Kmetic e Duranti ha cambiato l’inerzia della gara, con la difesa biancoverde capace di alzare il livello di pressione. Le triple di Duranti hanno poi indirizzato definitivamente il primo quarto, chiuso sul 23-10.

Nel secondo periodo Avellino ha consolidato il vantaggio, mostrando fluidità offensiva e solidità difensiva. Kmetic ha continuato ad attaccare il ferro con efficacia, mentre Vitale ha colpito dall’arco con due triple consecutive. Il massimo vantaggio è arrivato sul +21, grazie anche a un’ottima presenza di Donda nel pitturato. All’intervallo lungo il punteggio era di 43-24.

Al rientro dagli spogliatoi, però, Messina ha reagito con decisione: un parziale di 10-2 guidato da Marinelli ha riaperto la partita. La Scandone ha accusato un calo di tensione, faticando a trovare ritmo in attacco e concedendo spazio agli ospiti, che hanno rosicchiato punti fino al 55-44 di fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo i biancoverdi hanno ritrovato compattezza e lucidità. Il duo Kmetic-Scanzi ha ristabilito le distanze, con lo sloveno ancora protagonista, mentre una transizione finalizzata da Gay ha riportato Avellino sul +18. I tentativi di rimonta di Messina, guidati da Warden e Chakir, sono stati respinti con ordine fino al definitivo 79-66.

Soddisfatto a fine gara coach Dell’Imperio: “Faccio i complimenti ai ragazzi: partire bene in gara 1 dei play-off era fondamentale. Abbiamo mostrato personalità contro un avversario che non molla mai, gestendo con lucidità anche i momenti di difficoltà. Ringrazio il pubblico: è stato il nostro sesto uomo. Ora però bisogna recuperare energie, perché gara 2 sarà una battaglia”.

La serie si sposterà ora a Messina: gara 2 è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20:30 al Pala Tracuzzi.

Parziali: 23-10, 20-14, 11-20, 24-22

Tabellino

Scandone Avellino: Scanzi 5, Cioppa 3, Ragusa 6, Kmetic 28, Duranti 14, Stefanini 4, Gay 2, Donda 9, Vitale 8.

Coach Dell’Imperio

Basket School Messina: Marinelli 26, Chakir 14, Warden 9, Vinciguerra 5, Beltadze 4, Iannicelli 3, Busco 3, Sakovic 2.

Coach Sidoti

Una vittoria importante che consegna ai biancoverdi l’1-0 nella serie e rafforza le ambizioni della squadra irpina nel cammino play-off.