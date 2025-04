Sperone: un milione di euro per la riqualificazione dello Stadio Sant’Elia

Lo Stadio Sant’Elia di Sperone si prepara a una vera e propria trasformazione grazie a un finanziamento di circa un milione di euro ottenuto dalla Regione Campania. Di questa somma, circa 230.000 euro saranno a carico del Comune di Sperone, mentre il restante sarà coperto dalla Regione.

L’intervento prevede una serie di lavori di ristrutturazione che renderanno l’impianto sportivo un punto di riferimento per l’intero Mandamento Baianese. Nei prossimi giorni sarà bandita la gara d’appalto, che segnerà l’inizio ufficiale del percorso verso la riqualificazione della struttura.

Tra le opere principali previste figurano:

– La realizzazione di nuovi spogliatoi, più moderni e funzionali.

– Il rifacimento del terreno di gioco, che sarà convertito in erba sintetica di ultima generazione.

– Altri interventi strutturali, volti a migliorare la sicurezza e il comfort degli atleti e degli spettatori.

Con questi lavori, lo Stadio Sant’Elia non sarà solo un impianto rinnovato, ma un vero e proprio gioiellino per lo sport locale, pronto ad accogliere atleti e appassionati in un ambiente moderno e all’avanguardia. Un investimento importante per il futuro dello sport a Sperone e in tutto il territorio circostante.