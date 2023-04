SPERONE. Pasquale Muccio (Uniti per Sperone): “Portare in paese un istituto agrario o alberghiero”

Il consigliere comunale di Sperone, Pasquale Muccio “Uniti per Sperone “, lancia una proposta interessante in vista dell’accentramento delle scuole in un unica sede. Ecco cosa afferma: “Per fine 2024 inizio 2025 tutte le scuole di ogni ordine e grado dovrebbero trasferirsi in un unico plesso nello spiazzale S.Elia, quindi si potrebbe utilizzare la struttura di via dei Funari dove ora vi sono le medie e l’infanzia, l’idea è di portare o l’istituto agrario o l’alberghiero, ho già avviato i contatti, potremmo utilizzare molto bene tale struttura vista la vicinanza con la vesuviana. Il mio unico obiettivo è far crescere Sperone. Anche io sono spesso attratto da altre tematiche che fanno critica alla maggioranza, ma bisogna anche qualche volta proporre qualcosa perché altrimenti la popolazione non comprende la nostra vera missione”.