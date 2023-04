SIRIGNANO. Il coordinamento di Fratelli d’Italia ringrazia per la partecipazione al convegno sul Pnrr

“Il coordinamento di Fratelli d’Italia del Baianese e Gioventù Nazionale, intendono ringraziare tutti i partecipanti, un grazie particolare lo rivolgiamo all’amministrazione comunale di Sirignano che nella persona del sindaco Antonio Colucci ci ha permesso di tenere presso il Palazzo Caravita l’interessante incontro di ieri sera. Intendiamo inoltre ringraziare i portavoce e gli iscritti dei circoli di Fratelli d’Italia del Baianese presenti.

Incontro ben riuscito soprattutto dal lato formativo.

I lavori sono iniziati con i saluti, ed alcuni cenni sul PNRR, del portavoce provinciale di Gioventù Nazionale Pellegrino Peluso, a cui é seguito l’intervento di Stefano De Laurentiis responsabile del Baianese di Fratelli d’Italia. Ma l’alto valore formativo della serata lo si è avuto, con l’intervento del Vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nonché Sindaco di Striano Antonio Del Giudice che ha esposto la tematica riguardante il PNRR, in modo esemplare. Il Vice coordinatore, grazie alla sua preparazione ha toccato e trasmesso al pubblico presente i vari aspetti del PNRR: dalle risorse che danno una grossa opportunità ai territori, passando per i tempi e le varie regole da rispettare per far sì che i progetti vengano poi successivamente finanziati. Altro tema affrontato non meno importante é quello di produrre progetti di qualità e di lungimiranza. Del Giudice ha anche ricordato che bisogna fare squadra, e quindi é opportuno che i comuni si mettano insieme per sfruttare tutte le opportunità che questo piano ci offre, attraverso le ingenti risorse finanziarie di cui il PNRR dispone.