Massimo Scala, candidato sindaco “Coraggio Cimitile”: “È scoppiato l’amore tra chi si è combattuto per trent’anni. Noi scegliamo la coerenza”. I candidati

Presentate le liste elettorali questa mattina, inizia ufficialmente la campagna elettorale. Questo il commento del candidato sindaco Massimo Scala per la lista “Coraggio Cimitile”.

“Lista presentata ufficialmente: Il dado è tratto! In bocca a lupo a tutti i candidati. Un “vento nuovo” effettivamente già sta soffiando: “un amore improvviso” è sbocciato stanotte, mettendo – miracolosamente insieme – anche quanti si sono ferocemente combattuti – per oltre trent’ anni – su fronti politici opposti, ed ora si ritrovano appassionatamente sulla stessa barca. Qualcuno, in questi giorni, urlava dai social di guardarci bene dal “ritorno dei dinosauri”: ed ora se li ritrova come compagni di viaggio? È questo il cambiamento? Mettersi insieme con chi è stato descritto come il male assoluto! Mi direte che in amore come in guerra tutto è consentito, ma noi a questo preferiamo la coerenza. Per cambiare veramente le cose ci vuole coraggio, quello che dimostrerà la nostra Cimitile, per una svolta storica!”

Domani, domenica 16 aprile alle ore 18:30, è prevista l’apertura del comitato elettorale in Piazza Conte Filo della Torre n. 2.

Di seguito i nomi della lista dei candidati “Coraggio Cimitile”