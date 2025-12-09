SPERONE. Pasquale Muccio entra nel Consiglio Direttivo dell’Associazione per la Storia – US Avellino 1912: nuove iniziative solidali per il territorio

AVELLINO – È ufficiale: Pasquale Muccio è stato nominato nel Consiglio Direttivo dell’Associazione per la Storia, l’organismo che detiene il logo e la denominazione storica US Avellino 1912, custode dell’identità e della memoria sportiva biancoverde.

La firma, avvenuta nella giornata odierna presso la sala stampa dello Stadio Partenio-Lombardi alla presenza del notaio dott. Massimo Giordano, sancisce l’ingresso formale di Muccio in un gruppo impegnato da anni nel sociale e nella promozione dei valori sportivi.

Un’associazione dal cuore grande: iniziative e beneficenza in tutta la provincia

L’Associazione per la Storia non è solo portatrice di memoria calcistica, ma rappresenta una realtà attiva e concreta nella solidarietà. Negli anni è stata protagonista di numerose iniziative benefiche su tutto il territorio provinciale:

Aste di magliette storiche dell’Avellino , con il ricavato devoluto all’acquisto di attrezzature mediche;

Donazione di defibrillatori e materiali per strutture sociali e case-famiglia;

Eventi e manifestazioni biancoverdi, tra cui la suggestiva “Festa del Lupo”, organizzata sia al Campo Coni che allo Stadio Partenio.

Un defibrillatore per Sperone: attenzione concreta al territorio

Tra le prime iniziative in programma – annuncia Muccio – c’è la donazione di un defibrillatore per l’area fitness di Sperone, un gesto di grande importanza per la sicurezza e il benessere dei cittadini che frequentano quotidianamente lo spazio sportivo.

Un contributo tangibile che conferma la volontà dell’associazione di essere vicina alle comunità locali.

Il prossimo evento: asta benefica giovedì 18 dicembre

La solidarietà continua:

giovedì 18 dicembre, alle ore 18, presso l’Hotel Bel Sito, si terrà una nuova asta delle magliette dell’Avellino.

Come da tradizione, il ricavato sarà interamente destinato a progetti di beneficenza che coinvolgeranno varie realtà della provincia.

Le parole di Muccio

Muccio ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta e grande entusiasmo per il ruolo assunto:

«È un onore far parte di un’associazione che custodisce la storia dell’US Avellino e che, soprattutto, opera concretamente per il bene del territorio. L’impegno nel sociale continuerà con ancora maggiore forza».