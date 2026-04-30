QUINDICI (AV). “La maledizione di Pasqua Rosata”: il romanzo di Tommaso Scibelli tra storia, sangue e memoria

Un’opera intensa, costruita tra documenti d’epoca, testimonianze e ricostruzione narrativa: “La maledizione di Pasqua Rosata” di Tommaso Scibelli si presenta come un romanzo storico che affonda le radici nella memoria familiare e nella cronaca nera dell’Irpinia del primo Novecento.

Al centro della narrazione c’è un delitto realmente accaduto nel 1923 a Quindici, ricostruito attraverso atti giudiziari, verbali, referti medici e deposizioni testimoniali. L’autore non si limita a raccontare, ma restituisce al lettore un vero e proprio dossier storico, rendendo la lettura quasi investigativa. Fin dalle prime pagine emerge il lavoro di ricerca meticoloso, tra archivi e carte polverose, che ha portato alla luce una vicenda familiare rimasta per anni nell’ombra.

Il romanzo si muove tra realtà e introspezione, intrecciando il destino della famiglia Scibelli con dinamiche di vendetta, onore e giustizia tipiche di un contesto rurale segnato da tensioni sociali e personali. La figura di Massimino Scibelli, guardiano temuto e controverso, diventa simbolo di un’epoca in cui i conflitti si consumavano spesso al di fuori delle regole dello Stato.

Uno degli elementi più forti dell’opera è l’uso diretto delle fonti: i verbali dell’epoca, le testimonianze contraddittorie, le ricostruzioni dei fatti restituiscono un quadro crudo e realistico dell’omicidio, lasciando spazio al lettore per interpretare e riflettere. Ne emerge una narrazione corale, dove ogni voce contribuisce a costruire verità parziali, mai del tutto definitive.

Il titolo stesso, “La maledizione di Pasqua Rosata”, richiama un destino che sembra tramandarsi nel tempo, quasi a voler sottolineare il peso della memoria e delle colpe familiari. Non è solo un racconto di cronaca, ma anche una riflessione sul passato che continua a influenzare il presente.

Dal punto di vista stilistico, Scibelli alterna un linguaggio narrativo a tratti evocativo a una scrittura più tecnica e documentale, creando un ritmo particolare che può risultare impegnativo ma allo stesso tempo coinvolgente per chi ama il genere storico-investigativo.

In definitiva, il romanzo si distingue per autenticità e profondità, offrendo uno spaccato vivido della società irpina del secolo scorso e riportando alla luce una storia dimenticata. Un’opera che non si limita a raccontare un omicidio, ma invita a interrogarsi sulle radici della violenza, della memoria e dell’identità.