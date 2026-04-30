Rally di Casarano, primo posto per il giovane pilota irpino Alessio Ascione

Avellino, 30 aprile 2026. Inizio di stagione alla grande per l’automobilismo sportivo della provincia di Avellino, con il primo posto conquistato dal giovane pilota Alessio Ascione nel Salento.

Dopo la pausa invernale, il team della scuderia irpina Power Car Competition ha riacceso i motori per scendere nuovamente in pista.

Il primo appuntamento, come sempre molto atteso, è stata la 31^ edizione del Rally Città di Casarano, in provincia di Lecce, e il primo Rally Storico tenuto nella stessa località, valevoli come apertura della Coppa Rally di zona 8 ACI Sport e Trofeo Auto Classiche.

Una tappa con 67 chilometri di prove speciali, di cui una in notturna, che ha dato vita ad uno spettacolo indimenticabile per i piloti che hanno partecipato e per gli appassionati delle quattro ruote che hanno seguito le gare.

Oltre alle moderne regine del rally, la manifestazione ha offerto spazio anche a categorie storiche e classiche. Tra queste si è fatta notata la solida prestazione di Alessio Ascione e Giovanni Ascione su Fiat Uno Turbo I.E. che prova dopo prova ha fatto registrare un progressivo miglioramento, che ha consentito il piazzamento al primo posto .

Un ringraziamento per questo avvio di stagione non può che andare all’intera squadra per il lavoro svolto, alla Laudati Corse per l’allestimento delle vetture e agli sponsor Terranova Sartoria Militare, Chime, Euromobili della Pia, River Chimica, Ema Ricambi Auto, Carrozzeria Di Meo, Q8 Gilberti Carburanti, senza i quali non sarebbe possibile essere sui tracciati per portare i colori dell’Irpinia sportiva.