Avellino, aperto lo sportello per le iscrizioni allo scuolabus: servizio attivo ogni giovedì

AVELLA – Al via ad Avellino le iscrizioni per il servizio scuolabus relativo al prossimo anno scolastico 2026/2027. A comunicarlo è Legambiente Avellino – Alveare, che ha attivato uno sportello dedicato per supportare le famiglie nella procedura.

Il servizio è rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Lo sportello sarà operativo ogni giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede di Legambiente in via Giuseppe Marotta 14.

L’iniziativa punta a facilitare l’accesso a un servizio considerato fondamentale per le famiglie, contribuendo al tempo stesso a promuovere una mobilità più sostenibile, sicura e condivisa per gli studenti.

Presso lo sportello sarà possibile ricevere tutte le informazioni utili, compilare le domande di iscrizione e ottenere assistenza nella procedura.

Per ulteriori dettagli, i cittadini possono contattare l’associazione tramite e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente. È inoltre possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune di Avellino.

Un’opportunità importante per organizzare al meglio il prossimo anno scolastico, con un servizio che continua a rappresentare un punto di riferimento per molte famiglie del territorio.