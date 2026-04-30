Quadrelle in campagna elettorale: il tempo delle proposte, non delle polemiche

di Felice Siniscalchi

Quadrelle è entrata ufficialmente nel vivo della campagna elettorale per le amministrative 2026. Un momento importante per il futuro del paese, che richiede partecipazione, senso di responsabilità e, soprattutto, rispetto del confronto democratico.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate analisi, osservazioni e critiche sui programmi delle liste in campo. Un dibattito legittimo, ma che rischia di trasformarsi in un esercizio sterile se non accompagnato da proposte concrete. È facile evidenziare limiti e lacune, molto meno mettersi in gioco per costruire soluzioni reali.

Da direttore responsabile di BiNews, ritengo che questo sia il momento di lasciare spazio alle compagini in campo, affinché possano presentare ai cittadini le proprie idee, i propri progetti e la propria visione per Quadrelle. Saranno poi gli elettori, con il voto, a valutare e scegliere.

Se qualcuno riteneva di avere idee più chiare, proposte più solide o una visione alternativa, avrebbe potuto – e dovuto – scendere in campo. La politica non si fa solo con le parole o con le critiche, ma con il coraggio di esporsi, di assumersi responsabilità e di affrontare il giudizio degli elettori.

Quadrelle ha bisogno di confronto, sì, ma di un confronto sano, costruttivo, basato sui contenuti e non su polemiche fini a sé stesse. Il futuro del paese si costruisce con impegno, competenza e presenza quotidiana, non con osservazioni a distanza.

Oggi più che mai serve serietà. Le campagne elettorali sono il momento delle proposte, della visione, del dialogo con i cittadini. Il tempo delle critiche, se costruttive, verrà dopo, quando si potranno valutare i risultati.

Adesso è il momento di ascoltare, di scegliere e di guardare avanti. Perché criticare è facile. Costruire, invece, è tutta un’altra storia.