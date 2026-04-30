Quadrelle 2026: tra conservazione ed innovazione.

Le elezioni amministrative 2026 a Quadrelle rappresentano un’opportunità importante per costruire un rinnovato percorso sociale e culturale, capace di guardare al futuro del paese. Per affrontare adeguatamente tale questione, abbiamo analizzato i programmi dei due schieramenti, ovvero Quadrelle Civica e Quadrelle Futura.

Premettiamo che i programmi elettorali costituiscono uno degli elementi più importanti di ogni competizione elettorale, in quanto racchiudono le proposte e le soluzioni che ciascuna lista intende offrire per rispondere ai problemi del nostro paese e alle esigenze della cittadinanza. Pertanto, sarebbe opportuno prestare molta attenzione ai contenuti dei singoli punti programmatici, per comprendere quali siano le reali priorità del piccolo comune.

Non vorremmo trovarci di fronte ai cosiddetti “libri dei sogni”, pieni di promesse per il futuro ma carenti di soluzioni pratiche per il presente.

A partire dai punti programmatici analizzati, che suggeriscono piani e progetti amministrativi, possiamo affermare che le proposte avanzate racchiudono per il 75% “affermazioni generali” e solo per il 25% proposte politico-amministrative concrete. Questo risultato è dovuto principalmente alla natura schematica e sintetica dei contenuti, spesso limitati a dichiarazioni di principio o di indirizzo, oppure a brevi accenni di intervento, la cui reale attuazione potrà essere verificata solo successivamente dagli elettori di Quadrelle.

Alcuni esempi risultano emblematici: cosa significa, in concreto, “lotta all’evasione fiscale”? Oppure il problema dei rifiuti, affrontato in modo sbrigativo. Ancora, il tema dell’acqua è appena sfiorato, così come quello dell’inquinamento, senza dimenticare la questione sanitaria, solo marginalmente trattata.

Siamo, dunque, di fronte a criticità sostanziali che evidenziano una certa genericità e una mancanza di concretezza, con limiti evidenti nelle proposte operative e carenze di piani attuativi specifici e misurabili.

Allo stato attuale, Quadrelle appare come un piccolo paese inerte, quasi immobile, privo di una visione e di una gestione orientata a prospettive e orizzonti di lungo termine. Sarebbe invece necessario attivarsi con maggiore decisione per trasformarlo in un paese “sicuro e intelligente”, attraverso una classe amministrativa nuova, capace di ascoltare quotidianamente la cittadinanza.

È necessaria una netta discontinuità politico-amministrativa e culturale per avviare un reale processo di innovazione e sviluppo democratico e civile. Quadrelle dovrebbe configurarsi come una “smart city”, capace di utilizzare al meglio tecnologie digitali, dati e infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, potenziare i servizi sociali e culturali e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Un percorso che richiede soluzioni innovative e moderne, in grado di contrastare le fragilità socio-economiche e familiari, attraverso interventi non più rinviabili.

Prof. Andrea Canonico – Dott.Filomeno Caruso.