La Sala: ad Avellino serve un progetto credibile per guardare con fiducia al futuro

“La città di Avellino ha bisogno di una stagione di cambiamento e di rilancio, che si può realizzare soltanto con la passione civile, la conoscenza del territorio, la competenza. Serve un progetto amministrativo chiaro, che coinvolga l’intera comunità”. E’ quanto afferma Massimiliano La Sala, candidato alle elezioni amministrative del capoluogo irpino, per la lista Stiamo con Nello Pizza.

Laureato in Economia e commercio, consulente aziendale, da anni si occupa di finanza ordinaria e agevolata per nuove imprese e per aziende che intendono ampliare le attività.

Ha deciso di candidarsi con l’obiettivo di dare un contributo per la crescita della comunità locale, alla quale è profondamente legato, mettendo a disposizione l’esperienza professionale maturata sul campo, nella creazione di iniziative imprenditoriali giovanili, di start up e di nuove opportunità per chi ha accettato la sfida di rimettersi in gioco dopo essere uscito dal mondo produttivo.

“Ci troviamo in una fase economica e sociale – ha proseguito La Sala – molto complessa, nella quale le aree interne rischiano di arretrare drammaticamente. C’è bisogno di una visione e di una strategia generale per arginare la desertificazione in atto, avviare un percorso di ripresa e definire un nuovo modello di sviluppo.

Negli ultimi anni ad Avellino si è registrata una progressiva e profonda crisi del commercio, che in passato rappresentava il fiore all’occhiello delle attività produttive locali, mentre altri settori significativi hanno segnato il passo e l’artigianato tradizionale rischia di estinguersi definitivamente. In questo quadro fosco, però, non è mancato il coraggio di tanti operatori che sono andati avanti con sacrifici e scommettendo su nuove idee o chi ha deciso di mettersi alla prova utilizzando gli incentivi pubblici. Personalmente ho avuto modo di partecipare alla sfida di diversi imprenditori, predisponendo progetti e pratiche di Resto al Sud e On, con le quali in tutta la provincia e in città sono nate decine di nuove attività.

E’ con questo spirito che dobbiamo guardare al futuro: valorizzando le risorse del territorio, sostenendo le imprese e dando risposte concrete ai bisogni sociali, che diventano sempre più stringenti.

Attraverso la programmazione degli interventi, con una cabina di regia per l’intercettazione di finanziamenti nazionali ed europei, in sinergia con la Regione e gli altri livelli istituzionali con i quali vanno costruiti rapporti proficui, è possibile invertire la rotta e con uno scatto di orgoglio gettare le basi per una città più vivibile e attrattiva, in grado di generare flussi economici”.