San Martino Valle Caudina in lutto per Guido Catilino: il sogno spezzato di un giovane di 19 anni

SAN MARTINO VALLE CAUDINA – Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Guido Catilino, 19 anni, venuto a mancare improvvisamente lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. Una tragedia che ha colpito profondamente non solo San Martino Valle Caudina, ma anche i centri vicini, in particolare Cervinara, paese legato alla sua famiglia.

Guido era prossimo a concludere il suo percorso scolastico: frequentava l’ultimo anno dell’istituto industriale di Benevento e si preparava a conseguire il diploma. Un traguardo ormai vicino, simbolo di un futuro che stava iniziando a prendere forma. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo serio, educato e responsabile, con tanti progetti e una grande voglia di costruire il proprio domani.

La sua scomparsa è avvenuta in circostanze drammatiche. Un gesto quotidiano, compiuto con semplicità per aiutare una conoscente, si è trasformato in tragedia: il giovane sarebbe stato travolto dalla sua stessa auto, una Fiat 500L, mentre era impegnato a sistemare dei bagagli. Un destino crudele e difficile da accettare, che ha lasciato tutti senza parole.

Il dolore della famiglia è immenso: i genitori, il fratello e tutti i parenti stanno vivendo ore di profondo sconforto, sostenuti dall’affetto della comunità. Guido proveniva da una famiglia stimata e conosciuta sul territorio, fondata su valori solidi e sul lavoro. Un contesto in cui il giovane era cresciuto con senso di responsabilità, spesso affiancando il padre nelle attività quotidiane.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, soprattutto sui social, dove amici e compagni di scuola condividono ricordi, fotografie e parole cariche di affetto. Un segno evidente di quanto Guido fosse presente nella vita degli altri, anche con la sua discrezione.

Il sindaco ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale, la vicinanza alla famiglia, sottolineando le qualità umane del giovane e il legame con il territorio. Parole che riflettono il sentimento di un’intera comunità oggi unita nel lutto.

Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita ai familiari. La camera ardente è stata allestita a Cervinara, mentre i funerali si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa di San Martino Valle Caudina.

Resta il ricordo di un ragazzo semplice, gentile e pieno di sogni. Una vita interrotta troppo presto, che lascia un vuoto difficile da colmare e un silenzio che oggi avvolge l’intero paese.