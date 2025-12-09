Maxi incendio all’Interporto di Nola: due container e una gru in fiamme, nube di fumo visibile a chilometri di distanza

Nola, 9 dicembre 2025 – Un vasto incendio si è sviluppato oggi pomeriggio all’interno dell’Interporto di Nola, generando allarme tra i residenti, gli operatori logistici e le autorità locali.

Intorno alle 16:00, le fiamme sono divampate in un’area cruciale dell’interporto: la zona destinata allo sgancio delle casse intermodali — punto nevralgico per le attività di carico, scarico e movimentazione dei container. A essere coinvolti sono stati almeno due container e una gru operativa, elementi fondamentali per il transito e la logistica delle merci.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato proprio nella zona operativa: la propagazione è stata rapida, probabilmente facilitata dalla presenza di materiali altamente infiammabili.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono accorsi i mezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, con autobotti e autopompa serbatoio, e squadre di soccorso arrivate in rinforzo.

Le operazioni sono state complesse: le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero molto intensa, visibile anche a diversi chilometri di distanza, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti nelle zone circostanti.

Fortunatamente, non risultano feriti: al momento dell’esplosione del rogo l’area interessata era presidiata da personale, ma grazie all’intervento tempestivo l’incendio è stato circoscritto prima che potesse coinvolgere altre strutture o provocare danni a persone.

La nube di fumo nero non si è limitata all’area dell’Interporto: spinta dal vento, si è propagata anche verso i comuni limitrofi, interessando — secondo alcune segnalazioni — aree dell’hinterland nolano.

L’area coinvolta dallo spegnimento — la zona operativa dello sgancio casse intermodali — rappresenta un tassello fondamentale per il funzionamento quotidiano dell’Interporto: con container, merci e trasporti che transitano ogni giorno. Il rogo, dunque, potrebbe causare ritardi nelle consegne, sospensione temporanea delle operazioni e difficoltà per le imprese collegate all’interporto.

Le cause dell’incendio restano al momento oggetto di accertamenti: non è chiaro se il rogo sia partito da un guasto meccanico, un errore umano o la presenza di materiali pericolosi. Le forze dell’ordine — già intervenute sul posto — stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di video-sorveglianza, mentre si attende l’esito delle verifiche ambientali.

Nel frattempo, l’episodio riporta all’attenzione di tutti la centralità dell’Interporto di Nola nel sistema logistico campano e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione per proteggere non solo le strutture, ma anche la salute pubblica e l’ambiente.