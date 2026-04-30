AVELLINO. Lega, Iaverone: i cittadini non chiedono slogan elettorali, ma programmi concreti

“Intendiamo condurre una campagna elettorale di contenuti. Avellino non ha bisogno di slogan, ma di programmi concreti e realizzabili. Il nostro partito darà il proprio apporto di idee e proposte alla lista Liberi e Forti e all’intera coalizione guidata da Gianluca Festa”. Così Maria Elena Iaverone, segretario cittadino della Lega.

“Abbiamo avuto un primo confronto – ha proseguito la dirigente del Carroccio –, con tutti i candidati, presso la sede provinciale della Lega, in concomitanza con la conferenza stampa indetta dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino sulla questione delle provinciali, per far emergere e condividere in maniera unitaria la linea politica che caratterizzerà la nostra presenza in questa competizione elettorale e nella prossima amministrazione cittadina.

Con i nostri valori e con le energie di cui disponiamo, siamo convinti di poter dare un contributo utile all’affermazione della compagine e alla ripresa del capoluogo.

Un cammino che, partendo da quanto di positivo è stato realizzato in passato, punti a superare le criticità e i problemi della comunità, con una squadra amministrativa all’altezza dell’impegno che abbiamo di fronte.

Siamo convinti che i cittadini sapranno distinguere e scegliere il progetto più adeguato per Avellino”

“Immaginiamo una città – ha sostenuto il responsabile Lavoro della Lega, Massimo Picone, candidato nella lista Liberi e Forti – che recuperi il decoro e la sicurezza urbana, con scelte coraggiose e interventi mirati. Nessuna strada o quartiere dovrà essere abbandonata a se stessa o luogo di degrado e pericolo per chi ci vive e per i passanti. Vogliamo essere un esempio in Campania di vivibilità e dignità, così come lo siamo stati in passato. Ma anche provare ad essere una città di servizi moderni e avanzati, che è in grado di offrire opportunità ai giovani”.