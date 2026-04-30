Avella, riorganizzate le competenze dei tecnici comunali: nuova struttura per i servizi

AVELLA – Riorganizzazione interna per il Comune di Avella, che ridefinisce le competenze dei tecnici comunali attraverso due distinti decreti sindacali. Un intervento che rientra nel più ampio processo di revisione della macchina amministrativa, già avviato con una delibera di Giunta, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione dei servizi e migliorare l’operatività dell’ente.

La nuova struttura prevede una diversa articolazione degli uffici e delle competenze, con l’ente suddiviso in sette servizi comunali. In questo contesto sono stati ridefiniti in modo più chiaro i ruoli dei responsabili tecnici, con incarichi mirati a garantire maggiore efficacia amministrativa.

In particolare, l’incarico di responsabile del Servizio Tecnico – Lavori pubblici – Urbanistica – Ambiente è stato affidato all’architetto Pasquale Maiella . Una figura chiamata a coordinare settori strategici per lo sviluppo del territorio, dalla gestione delle opere pubbliche alla pianificazione urbanistica, fino alle politiche ambientali.

Parallelamente, l’ingegnere Aristide Costanzo è stato nominato responsabile del servizio Edilizia privata – SUAP – Transizione digitale . Un incarico che assume particolare rilevanza soprattutto sul fronte dell’innovazione, con l’introduzione e il potenziamento dei processi digitali nella pubblica amministrazione, oltre alla gestione delle pratiche edilizie e delle attività produttive.

La scelta dell’amministrazione si inserisce nel solco delle normative vigenti, che attribuiscono ai responsabili dei servizi un ruolo centrale nella gestione amministrativa e nell’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso una distribuzione più funzionale delle competenze e una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti tecnici.

Un passaggio importante, dunque, per il Comune di Avella, che punta a rendere la propria struttura più moderna ed efficiente, in linea con le esigenze di un territorio in continua evoluzione e con le sfide legate alla digitalizzazione e allo sviluppo sostenibile.