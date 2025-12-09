Francesco Falco, classe 2017: il baby portiere avellano che promette talento e carattere

Avellano, classe 2017, otto anni compiuti da poco e già una passione che supera ogni confine: Francesco Falco è uno dei giovanissimi talenti del calcio locale che sta attirando l’attenzione di tecnici e appassionati. Il suo ruolo? Quello più difficile, più affascinante, più coraggioso: il portiere.

Francesco difende i pali del Real Avella, scuola calcio guidata da Gennaro Pecchia, una realtà sempre più impegnata nella crescita sportiva e personale dei piccoli atleti del territorio. Nonostante la giovanissima età, Francesco ha già dimostrato personalità, concentrazione e una sorprendente prontezza di riflessi.

Il piccolo numero uno ha partecipato alla prestigiosa Avella Cup, competizione molto seguita anche nelle categorie giovanili. Qui, Francesco non solo si è distinto per impegno e serietà, ma ha anche ottenuto un premio speciale, segno di un talento che comincia a farsi notare. Le sue parate, spesso decisive, hanno evidenziato qualità tecniche e mentali che, se coltivate nel tempo, potrebbero portarlo lontano.

Ma oltre al campo, Francesco è un bambino solare e disciplinato, che frequenta la quarta elementare, dove porta avanti con entusiasmo anche il percorso scolastico. Un equilibrio importante tra sport e studio, fondamentale per la crescita armoniosa di ogni giovane atleta.

Gli allenatori parlano di lui come di “un ragazzo da osservare”, con margini di miglioramento enormi e una straordinaria voglia di imparare. Forse è presto per fare paragoni o immaginare il futuro, ma una cosa è certa: questo piccolo portiere ha già conquistato tutti con la sua passione e il suo sorriso.

Il tempo dirà fin dove potrà arrivare, ma intanto Francesco sta vivendo il suo sogno, parata dopo parata, con la naturalezza e la gioia che solo i bambini sanno avere.

E chissà… magari un giorno il Real Avellam potrà dire di aver cresciuto un campione.