SPERONE: Iniziati i lavori in località Fontana di Sperone. ALAIA: Opera strategica per il territorio

Nell’ambito della programmazione degli interventi afferenti al programma di opere pubbliche del Comune di Sperone, è da registrare l’appalto di un altro investimento i cui lavori sono, peraltro, già iniziati.

Infatti è stato già allestito il cantiere ed avviati i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico tramite mitigazione del rischio idraulico in località Fontana di Sperone – Carcara e Campo di Pietro” e ammessa a finanziamento per complessivi € 1.051.643,20 giusta decreto dirigenziale n. 536 del 28/07/2025 a valere sulle risorse del Campania FESR 2021 – 2027 – asse 2 – obiettivo specifico 2.4 – azione 2.4.3.

“E’ un’opera, quella che abbiamo appaltato, di grande valore strategico sul fronte della messa in sicurezza delle nostre aree che dalla Fontana di Sperone scendono a valle fino alla località campo di Pietro passando per la CARCARA”. E’ quanto dichiarato dal Sindaco Adolfo ALAIA che aggiunge – “L’intervento che abbiamo appaltato è in linea, peraltro, con gli indirizzi di politica nazionale che mira a tutelare il territorio sotto il profilo idrogeologico mitigando i rischi e riducendo la fragilità per arginare i dissesti.

L’A.C. rimarrà attenta, ad ogni modo, per verificare la possibilità di attingere a nuovi ed ulteriori finanziamenti che possano consentire l’ampliamento degli lavori innanzi descritti in modo da armonizzare il quadro degli interventi con gli obiettivi di messa in sicurezza del nostro territorio dai potenziali rischi di natura idrogeologica.