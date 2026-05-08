AVELLINO. Al Teatro Santa Chiara l’evento finale di “Occhio alla Truffa”: prevenzione e sicurezza per gli over 65

Si terrà sabato 16 maggio 2026, alle ore 11.00, presso il Teatro Santa Chiara di Avellino, l’evento conclusivo della terza edizione di “Occhio alla Truffa”, la campagna di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni degli over 65 promossa dal Comune di Avellino in collaborazione con la Prefettura e cofinanziata dal Ministero dell’Interno.

L’iniziativa, ospitata nella struttura di via Francesco Tedesco 431, rappresenterà un momento di confronto pubblico e di condivisione dei risultati raggiunti attraverso il progetto, nato con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione anziana sui rischi legati alle truffe telefoniche, online e porta a porta.

All’appuntamento prenderanno parte i candidati sindaco Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Avellino e della Prefettura. Prevista anche la presenza dei partner del progetto: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Cibernetica, Caritas e l’associazione dei consumatori Aiace, che hanno collaborato attivamente alle attività di formazione e informazione rivolte agli anziani.

Nel corso della campagna sono stati organizzati incontri gratuiti dedicati alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione all’uso consapevole degli strumenti digitali, al riconoscimento dei tentativi di raggiro e alle modalità corrette di denuncia. Un percorso che, negli anni, ha contribuito a rafforzare la consapevolezza e la sicurezza degli over 65, categoria spesso maggiormente esposta a questo tipo di fenomeni.

L’evento finale sarà anche occasione per riflettere sulle prospettive future in materia di prevenzione e tutela delle fasce più vulnerabili, valorizzando le buone pratiche emerse durante il progetto e il ruolo fondamentale della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà associative del territorio.