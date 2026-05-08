Irpiniambiente, Salza Irpina avvia la fase due per l’acquisizione delle quote

Acquisizione delle quote della società provinciale Irpiniambiente: via alla fase due. L’Amministrazione comunale di Salza Irpina conferma la propria volontà di definire il procedimento di acquisizione delle quote di Irpiniambiente, ribadendo la necessità che il passaggio avvenga nel pieno rispetto dei principi di legalità, sostenibilità finanziaria e trasparenza amministrativa.

L’Amministrazione conferma di credere convintamente nel modello di gestione pubblica del ciclo integrato ma chiede garanzie affinché l’ingresso nella compagine societaria avvenga su basi solide, verificabili e inattaccabili. In questa direzione si colloca la formale attivazione della fase due del procedimento attraverso l’avvio del modulo di «cooperazione tecnica» tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, finalizzato al completamento del quadro istruttorio necessario a trasformare l’indirizzo politico in un atto amministrativo efficace.

L’obiettivo è la costituzione di una Convenzione tra i Comuni investitori, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzata alla creazione di un Ufficio Unico di Coordinamento Tecnico che dovrà garantire un’istruttoria omogenea, coordinata e condivisa ed assicurare la corretta gestione delle attività di analisi, verifica e valutazione economico finanziaria dell’operazione.

L’amministrazione comunale di Salza Irpina sottolinea, infatti, come la documentazione attualmente disponibile, che già fa emergere criticità rilevanti, non sia sufficiente a sostenere una decisione definitiva. «Un’adesione automatica e priva di adeguata istruttoria – evidenzia il sindaco Luigi Cella – esporrebbe gli enti a un concreto rischio di rilievi da parte della Corte dei Conti, compromettendo l’intera operazione. Il nostro obiettivo è arrivare al risultato, ma con un percorso che sia inattaccabile sotto il profilo giuridico e contabile. Siamo convintamente dalla parte del servizio pubblico e, soprattutto, siamo al fianco dei lavoratori di Irpiniambiente e delle loro famiglie».