Spari a San Giovanni a Teduccio: quattro colpi contro un’auto in pieno giorno

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile, è avvenuto un episodio di violenza a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Intorno alle 18, in piazza Capri, nel Rione Villa, sono stati esplosi quattro colpi di arma da fuoco contro un’automobile parcheggiata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Durante i rilievi, sono stati trovati 12 bossoli di calibro 9×21, che indicano la potenza dell’arma utilizzata. Le indagini sono ora in mano al Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale, che sta cercando di risalire all’autore degli spari e alle ragioni dietro questo gesto violento. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo per prevenire ulteriori episodi simili.