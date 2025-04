Comiziano, lieto fine per la scomparsa del piccolo Md Tawhid: ritrovato sano e salvo

COMIZIANO – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che nelle ultime ore aveva tenuto col fiato sospeso l’intera comunità: Md Tawhid Islam Bali, il bambino di origine bengalese scomparso nel territorio comunale, è stato ritrovato sano e salvo.

La notizia del ritrovamento è stata confermata poco fa dal Sindaco di Comiziano e dalle autorità competenti, che hanno voluto ringraziare pubblicamente i cittadini per la sensibilità, l’attenzione e la collaborazione dimostrate fin dal primo momento.

Determinante è stato l’intervento congiunto dei Carabinieri della stazione di Cicciano, delle unità di ricerca e delle forze dell’ordine, che hanno lavorato senza sosta per ore. Fondamentale anche la tempestiva diffusione dell’appello da parte del Comune, che ha mobilitato l’intera popolazione.

Secondo quanto si apprende, il bambino sarebbe stato rintracciato in una zona non distante dalla sua abitazione e non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma al momento ciò che conta di più è che Md Tawhid sia tornato tra le braccia dei suoi familiari.

Grande il sollievo e l’emozione nel paese, che si stringe attorno alla famiglia del piccolo in un abbraccio collettivo.