Sant’Anastasia accoglie la Madonna di Lourdes: fede, comunità e solidarietà in cammino

Sant’Anastasia, 1 maggio 2025 – Una giornata di intensa spiritualità ha unito la comunità di Sant’Anastasia in occasione dell’accoglienza della statua della Madonna di Lourdes. L’arrivo della sacra effigie in piazza Trivio è stato accompagnato da un momento di preghiera condivisa, alla presenza di don Tommaso, don Davide, numerosi fedeli e rappresentanti istituzionali.

Tra loro anche il sindaco Carmine Esposito, che ha voluto sottolineare il valore profondo della giornata con un messaggio sui propri canali social: «Una vera testimonianza di comunità e solidarietà», ha scritto, restituendo con poche parole il senso dell’evento.

La statua è stata poi portata in processione lungo le strade cittadine fino al Villaggio della Fratellanza in via Olivella, dove si è celebrata la Santa Messa. Un cammino non solo fisico, ma simbolico, che ha riunito cittadini di ogni età sotto il segno della devozione mariana e dello spirito di fraternità.

L’accoglienza della Madonna di Lourdes si conferma, anche quest’anno, un appuntamento capace di rafforzare il senso di appartenenza e coesione della comunità anastasiana, restituendo centralità ai valori della fede vissuta nel quotidiano.