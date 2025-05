Solofra, congresso cittadino di Forza Italia: Michele De Piano eletto segretario. Petitto: “Ridiamo voce ai territori dimenticati”

SOLOFRA – È stata una giornata di confronto e partecipazione quella vissuta a Solofra in occasione del congresso cittadino di Forza Italia, che ha visto l’elezione dell’avvocato Michele De Piano come nuovo segretario del partito. L’appuntamento ha rappresentato un momento di rilancio per il centrodestra irpino e un’occasione per riaffermare il ruolo delle aree interne nella costruzione della politica regionale e nazionale.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale Livio Petitto, che ha affidato a un lungo post su Facebook le sue considerazioni sull’evento e sulle sfide che attendono Forza Italia, a partire dalla sanità.

Petitto ha infatti posto l’accento sulla chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Landolfi, definendola “la madre di tutte le battaglie” e attribuendone la responsabilità al governo regionale guidato da Vincenzo De Luca. Ha ricordato le promesse fatte cinque anni fa dall’attuale presidente della Regione, che annunciava un rilancio della struttura di Solofra: parole rimaste, secondo il consigliere, senza seguito.

“È stato uno dei motivi per cui all’epoca credetti in lui. Come molti, mi sono sentito tradito. Oggi, dopo l’esperienza in Consiglio regionale, ho compreso pienamente un metodo che ha escluso le aree interne, non solo in campo sanitario, ma in tanti altri settori” ha scritto Petitto.

Da qui la sua adesione convinta al progetto centrista di Forza Italia, che – afferma – nasce dall’esigenza di maggiore moderazione e radicamento nei territori, ispirandosi ai valori popolari e democristiani che hanno segnato la storia politica dell’Italia.

“Stiamo costruendo qualcosa di importante, restituendo la parola ai territori e offrendo risposte concrete attraverso una filiera istituzionale autorevole. A Solofra abbiamo fatto un passo significativo in questa direzione.”

Il congresso cittadino si è dunque trasformato in una tappa strategica per rilanciare l’azione politica del partito in Irpinia, con un messaggio chiaro: ricucire il rapporto tra le istituzioni e le comunità locali, troppo spesso dimenticate.