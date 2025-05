“Come passa il tempo”: emozioni e musica al Teatro Colosseo di Baiano per la Festa della Mamma

BAIANO – In occasione della Festa della Mamma, il Teatro Colosseo di Baiano si trasforma in un palcoscenico di emozioni, ricordi e melodie senza tempo. Domenica 11 maggio 2025, alle ore 19:00, andrà in scena “Come passa il tempo…”, uno spettacolo musicale presentato da Antonio Picciocchi e ideato dal gruppo “Insieme per Caso”, con la partecipazione di ospiti speciali.

L’evento nasce come un tributo alla figura materna, con l’intento di celebrare, attraverso la musica e la narrazione, il valore affettivo e simbolico del tempo che scorre, lasciando tracce nei cuori. Sul palco, le voci del gruppo “Insieme per Caso” condurranno il pubblico in un viaggio sonoro tra ricordi, emozioni e momenti di vita quotidiana, accompagnati da una scenografia calda e familiare.

L’atmosfera promette di essere coinvolgente e autentica, in perfetto stile “teatro di comunità”, dove ogni nota e ogni parola diventano un abbraccio alle mamme presenti e un omaggio alla memoria di quelle che continuano a vivere nei gesti e nei pensieri.

Uno spettacolo da non perdere, capace di toccare le corde dell’anima e di rendere omaggio, con semplicità e poesia, a chi ci ha donato la vita.