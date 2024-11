Un incendio è divampato nella notte a Solofra (AV), coinvolgendo un veicolo parcheggiato in una strada del centro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno rapidamente domato le fiamme, impedendo la propagazione del rogo alle vicine abitazioni e mettendo in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non si registrano feriti. I Carabinieri della locale Compagnia hanno avviato accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.