Miss Vesuvio, XVI edizione: la finalissima a Nola, domenica 24 novembre

Dopo cinquanta tappe di selezione ed una di presentazione delle finaliste, in giro per la Campania, domenica 24 novembre a partire dalle ore 19.00 al Teatro Umberto di Nola sarà di scena l’attesa finalissima che decreterà la nuova Miss Vesuvio curvy e la nuova Miss Vesuvio.

Le due reginette uscenti Federica Pavone miss Vesuvio 2023 e Anastasia Kopil Miss Vesuvio curvy 2023 sono già pronte a cedere il testimone alle vincitrice di quest’anno.

Madrina della serata sarà Naomi Buonomo, che anni fa ha già partecipato al concorso Miss Vesuvio, vincendo la fascia del Teatro Totò, mentre l’anno scorso è stata protagonista all’eredità su RaiUno, come “Professoressa”. A presentare la serata saranno Sabrina D’Amore ed Enzo Catapano.

Diversi i premi in palio per le due nuove reginette, elette tra le 31 finaliste: Patrizia Mango, Aurora Giordano, Adelaide Perna, MariaFrancesca Petretta, Chiara Farina, Laura Fabozzo, Irene Pisani, Federica Terracciano, AnnaChiara Avaro, Flavia Di Sena, Lucia Panariello, Marilena Severino, Antonella Ferarra, Giulia Fischetti, Manuela Mennillo, Consiglia Coticelli, Ada Coseglia, Cira Di Lauro, Angela Canna, Francesca Pia Curcio, Ludovica Petrone, Anna Di Riso, Rosa Annunziata, Sara Vicinanza, Fiamma Simonelli, Mina Boccia, Lorenza De Falco, Luisa Cuomo, Samira Russo, Inna Ercole ed Anna Zucconi.

Il percorso che ha portato alla finale è stato scandito, come ormai da anni, dal programma social, “Una vita da Miss Vesuvio”, che racconta tutte le finaliste del tour 2024. Alla fine di ogni clip, la rubrica “Campania in Pillole” per raccontare alcune delle bellezze della Campania. Il format è sui canali social Miss Vesuvio facebook, instagram tiktok ed youtube.

“Anche quest’anno – evidenziano i patron della manifestazione Anna Maione e Nicola Pinto – abbiamo svolto un percorso ricco di emozioni. L’ elemento che maggiormente emerge da sempre nel progetto di Miss Vesuvio è il senso di comunità che si crea anche tra le stesse ragazze, nonostante il concorso. Inoltre, attraverso i social abbiamo abbinato la bellezza con i territori ed il patrimonio artistico della nostra stupenda Campania. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. Ora nella città di Nola, carica di storia e di cultura, ci godiamo la finale che sarà come sempre uno spettacolo unico”