Sono state diramate le formazioni ufficiali di U.S. Avellino 1912 e U.S.Serie BKT, Avellino–Catanzaro: le formazioni ufficiali della 34ª giornata, impegnate nella 34ª giornata del campionato di Serie B.

Sfida importante in chiave classifica, con il Catanzaro attualmente a quota 53 punti e l’Avellino a 39, in piena lotta per migliorare la propria posizione.

Avellino: le scelte di Ballardini

Il tecnico Davide Ballardini si affida a Iannarilli tra i pali. In difesa spazio a Sala, Palmiero e Russo, con Bianco e Kumi a completare il reparto.

A centrocampo agiscono Palumbo e Sounas, mentre sulla trequarti Cancello e Simic supportano il terminale offensivo Enrici.

Formazione Avellino (4-2-3-1):

Iannarilli; Sala, Palmiero, Russo, Bianco; Kumi, Palumbo; Sounas, Cancello, Simic; Enrici.

A disposizione: Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi,, D’Andrea, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Fontanarosa, Insigne, Favilli.

Catanzaro: le scelte di Aquilani

Risponde Alberto Aquilani con Pigliacelli in porta. Linea difensiva composta da Antonini, Jack, Iemmello e Petriccione.

In mezzo al campo Liberali e Pontisso, mentre sulla trequarti agiscono Brighenti e Favasuli a supporto di Rispoli e Di Francesco.

Formazione Catanzaro (4-2-3-1):

Pigliacelli; Antonini, Jack, Iemmello, Petriccione; Liberali, Pontisso; Brighenti, Favasuli, Rispoli; Di Francesco.

A disposizione: Marietta, Borrelli, Esteves, Bashi, Pompetti, Verrengia, Oudin, Koffi, Frosinini, Ardizzone, Buglio.

Situazione in classifica

Il Catanzaro parte avanti con 53 punti, mentre l’Avellino cerca punti preziosi per risalire dalla quota 39. Una sfida che può dire molto per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.