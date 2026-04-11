Portico di Caserta, anziani trovati in condizioni precarie: l’allarme lanciato dalla nipote

Momenti di forte preoccupazione a Portico di Caserta, dove nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della stazione di Macerata Campania sono intervenuti in un’abitazione di viale Europa dopo una segnalazione arrivata da una giovane donna, allarmata per le condizioni dei propri nonni.

A spingere la nipote a chiedere aiuto è stato il timore che la coppia vivesse in uno stato di difficoltà e abbandono. Una preoccupazione che si è rivelata fondata.

I militari, giunti sul posto intorno alle ore 18, hanno effettuato un controllo all’interno dell’appartamento insieme alla ragazza, riscontrando una situazione complessa e condizioni abitative critiche.

Particolarmente delicato lo stato di salute dell’uomo, 62 anni, già affetto da patologie pregresse e trovato in condizioni tali da richiedere un intervento immediato. Sul posto è stato quindi allertato il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento in ospedale, a Caserta, per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Resta ora da chiarire il contesto complessivo della vicenda e valutare eventuali interventi di supporto da parte dei servizi sociali, al fine di garantire assistenza adeguata alla coppia.

Una storia che evidenzia ancora una volta l’importanza della rete familiare e della tempestività delle segnalazioni, fondamentali per prevenire situazioni di disagio e intervenire in tempo a tutela delle persone più fragili.