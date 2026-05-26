“Il sale della vita”, ad Avella la presentazione del libro di poesie di Franco Scarpa

Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18.30, presso la Sala Alvarez de Toledo di Avella, si terrà la presentazione del libro di poesie “Il sale della vita” di Franco Scarpa.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Avella e delle associazioni culturali del territorio, rappresenta un importante appuntamento dedicato alla poesia e alla riflessione culturale.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista RAI Gianni Maritati, che guiderà il pubblico in un percorso tra i temi, le emozioni e le suggestioni contenute nell’opera poetica di Scarpa.

Previsti anche i saluti del Sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi. Interverranno inoltre il giornalista Gianni Amodeo e Paola Miele, offrendo contributi e riflessioni sul valore della poesia come strumento di espressione e sensibilità umana.

La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali della fisarmonica di Andrea Bellofatto, che accompagneranno i momenti della presentazione creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

L’evento si preannuncia come un’occasione di incontro tra cultura, musica e poesia, nel segno delle parole e delle emozioni racchiuse nel volume “Il sale della vita”.