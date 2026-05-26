“Dona un verso, salva una vita”: grande partecipazione alla prima edizione del concorso letterario promosso da AIDO e SeminArte

Cerimonia di premiazione il 17 giugno a Cimitile e pubblicazione del volume con gli elaborati

Si è conclusa con una partecipazione straordinaria la Prima Edizione del Concorso di Poesia e Racconti Brevi “Dona un verso, salva una vita”, promosso dall’Associazione AIDO Gruppo Nola-Cimitile, presieduta dal Dott. Felice Peluso, e dall’Associazione Artistica SeminArte, presieduta dalla Prof.ssa Alessandra Bosone.

Decine di studenti delle scuole secondarie del territorio si sono cimentati con sensibilità e talento su uno dei temi più delicati dell’esistenza umana: la donazione degli organi. Ne è nata una raccolta di poesie, racconti e riflessioni che, attraverso parole semplici ma intense, raccontano emozioni, paura, speranza, perdita e rinascita.

“L’entusiasmo dei ragazzi e l’impegno dei docenti hanno superato ogni aspettativa – dichiara Filomena Carrella, Presidente del Comitato Scientifico del Premio, giornalista, scrittrice e musicista –. Questo concorso è nato dal desiderio di ascoltare le nuove generazioni su un tema che riguarda tutti noi. Il risultato è un mosaico di voci autentiche, capaci di far riflettere e sperare”.

Gli elaborati migliori saranno premiati nel corso della Cerimonia di Premiazione, in programma mercoledì 17 giugno 2026 – ore 19:00, Basiliche Paleocristiane di Cimitile nell’ambito della XXXI Edizione del Premio Cimitile.

Nel corso della serata, oltre alla proclamazione dei vincitori e alla consegna degli attestati di partecipazione validi ai fini del credito scolastico, sarà presentato ufficialmente il volume “Dona un verso, salva una vita”, che raccoglie tutti gli elaborati del concorso.

La cerimonia si svolgerà sotto la presidenza del Comitato Scientifico del Premio, composto da:

Rosa Bianco, professoressa e giornalista de Il Corriere dell’Irpinia;

Fiorella Boccucci, docente e musicista;

Prof.ssa Alessandra Bosone, artista e Presidente dell’Associazione Artistica SeminArte;

Michela Buonagura, professoressa, scrittrice e Responsabile della Biblioteca “Maria Maddalena Nappi” del Gruppo Archeologico Terra di Palma;

Filomena Carrella, Presidente del Comitato Scientifico, giornalista, scrittrice e musicista;

Avv. Olga Izzo, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli;

Adelina Mauro, giornalista e scrittrice;

Prof. Carmine Montella, scrittore e Vice Presidente AIDO Sez. Baianese;

Dott. Felice Peluso, Presidente dell’Associazione AIDO Sez. Nola-Cimitile;

Raffaele Ariola, Direttore del giornale online SciscianoNotizie.it;

Avv. Antonio Soviero, Presidente dell’Associazione IPAZIA E.T.S.

Un’iniziativa che unisce cultura, scuola e impegno civile, per diffondere un messaggio di solidarietà e di attenzione alla vita.