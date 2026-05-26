Napoli, controlli antidroga della Polizia di Stato: arresto a Scampia e maxi sequestro a Barra

Proseguono senza sosta i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini maggiormente interessati dal fenomeno.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Scampia hanno arrestato un 28enne con precedenti di polizia, anche specifici, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato in via Federico Fellini mentre prelevava qualcosa da un calzino nascosto sul manto stradale per poi consegnarlo a un altro soggetto in cambio di denaro. Gli agenti sono intervenuti immediatamente bloccando il giovane e recuperando il materiale nascosto: nel calzino sono stati rinvenuti cinque cilindretti di eroina per un peso complessivo di circa 7 grammi, due involucri di crack e uno di cocaina. Il 28enne è stato quindi tratto in arresto.

Importante operazione anche nel quartiere di Barra, dove gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile rinvenendo e sequestrando un ingente quantitativo di droga.

Nel dettaglio, la Polizia di Stato ha sequestrato 30 panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 3 chilogrammi, tre buste contenenti oltre un chilogrammo di marijuana, sei cartucce calibro 9 e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Controlli straordinari sono stati effettuati anche a Pozzuoli durante il fine settimana. Gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Municipale, hanno identificato 107 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllando 42 veicoli e contestando sei violazioni al Codice della Strada.

Le operazioni rientrano nel piano di intensificazione dei controlli disposto dalla Questura di Napoli per rafforzare la sicurezza sul territorio e contrastare i fenomeni legati allo spaccio di droga e alla criminalità diffusa.