Scandone, gli “Only Wolves” chiamano a raccolta il popolo irpino: “Riempiamo il Pala Del Mauro”

Il cuore biancoverde è pronto a battere ancora più forte. In vista della decisiva sfida playoff della Scandone Avellino, il gruppo organizzato “Only Wolves”, supporters della squadra irpina, lancia un appello accorato a tutta la tifoseria per sostenere i lupi nel match che vale l’accesso alla finale playoff per la Serie B Nazionale.

“La domenica era giusto festeggiare. Oggi, però, dobbiamo ricordarci che ci sono ancora battaglie da combattere. Quella di domani sarà una di queste”, scrivono gli ultras nel messaggio diffuso sui social.

L’appuntamento è fissato per il 27 maggio alle ore 20:30, quando la Scandone scenderà sul parquet del Pala Del Mauro con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno promozione.

Gli “Only Wolves” invitano il popolo irpino a stringersi attorno alla squadra, richiamando quello “spirito operaio” che da sempre contraddistingue la città e la sua gente: “Se vogliamo continuare a sognare, dobbiamo lottare tutti insieme”.

L’appello è chiaro: raggiungere il palazzetto con largo anticipo e colorare gli spalti con sciarpe e bandiere biancoverdi per trasformare il Pala Del Mauro in una bolgia.

“Senza paura. Uniti”, il messaggio conclusivo del gruppo, che chiude con un invito destinato a infiammare l’ambiente: “Riempiamo il Pala Del Mauro”.