Serie B, impresa Avellino: pareggio nel recupero… con il portiere!

Finisce 1-1 tra Avellino e Catanzaro nella 34ª giornata di Serie B, ma il risultato racconta solo in parte una gara che ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo.

Dopo un primo tempo bloccato e molto fisico, il match si accende nella ripresa. È il Catanzaro a passare in vantaggio al 60’ con Iemmello, bravo a sfruttare l’assist di Pontisso e a battere la difesa irpina.

L’Avellino prova a reagire e al 76’ ha una grande occasione per pareggiare: calcio di rigore affidato a Favilli, che però fallisce, lasciando i suoi sotto nel punteggio e con il morale in bilico.

Quando la partita sembra ormai destinata alla vittoria degli ospiti, succede l’incredibile. In pieno recupero, al 95’, l’Avellino trova il gol del pareggio… con il portiere! È infatti Iannarilli a salire in area sugli sviluppi dell’ultima azione e a firmare l’1-1 su assist di Insigne, facendo esplodere lo stadio.

Un finale clamoroso che trasforma un match complicato in un punto preziosissimo per l’Avellino, capace di non arrendersi fino all’ultimo respiro. Beffa invece per il Catanzaro, raggiunto proprio allo scadere da un gol tanto raro quanto spettacolare: quello del portiere avversario.