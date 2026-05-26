Radici e Futuro: “La vittoria di Pizza premia il lavoro politico e la forza della comunità”

Avellino, dopo anni di improvvisazioni e personalismi, ritrova finalmente una soluzione politica seria per la guida della città. La vittoria di Nello Pizza e del centrosinistra non nasce per caso e non è il frutto del lavoro di una cerchia ristretta. È invece il risultato di un confronto politico lungo, spesso difficile, ma vero. Per mesi nel Partito Democratico abbiamo discusso, ci siamo confrontati, anche duramente. Siamo stati attaccati, derisi, accusati di perdere tempo. In realtà stavamo facendo l’unica cosa che la politica dovrebbe sempre fare: discutere per costruire una sintesi. Perché la politica non è la mortificazione delle opinioni, non è il governo di pochi, non sono gli accordi chiusi nelle stanze. La politica è mediazione, rispetto delle storie, riconoscimento delle esperienze e capacità di tenere insieme una comunità. Anche per questo sentiamo che questa vittoria appartiene non solo a un singolo, ma a una classe dirigente, a una comunità politica e a tutti quelli che in questi mesi hanno avuto la pazienza e la serietà di lavorare per un progetto credibile, senza cedere alla tentazione delle scorciatoie.

La vittoria di Nello Pizza rappresenta anche un messaggio politico chiaro: i partiti servono ancora, i luoghi della discussione servono ancora, e quando vengono rispettati producono soluzioni più solide rispetto ai personalismi e alle avventure costruite sulle ambizioni individuali.

Adesso viene la parte più importante: governare bene, ricostruire fiducia e restituire ad Avellino una prospettiva di futuro che negli ultimi anni troppo spesso è mancata.

Auguri a Nello Pizza. E auguri ad Avellino, perché possa finalmente tornare ad essere una città proiettata verso il futuro.

Radici e Futuro (Comunicato Stampa)