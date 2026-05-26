Mugnano del Cardinale, il sindaco Alessandro Napolitano ringrazia la comunità per il successo del primo Corteo Storico di Santa Filomena

Una serata destinata a restare nella memoria collettiva di Mugnano del Cardinale, un evento che ha saputo unire fede, tradizione, cultura e partecipazione popolare in un’atmosfera di intensa emozione e profonda devozione.

All’indomani del grande successo del primo Corteo Storico di Santa Filomena, il sindaco di Mugnano del Cardinale, dottor Alessandro Napolitano, ha voluto rivolgere un sentito messaggio di ringraziamento a tutta la comunità per la straordinaria riuscita di una manifestazione che segna l’inizio di un percorso destinato a crescere nel tempo.

“Quella vissuta ieri è stata una pagina bellissima per il nostro paese. Abbiamo assistito a una manifestazione capace di raccontare la nostra storia, la nostra fede e il profondo legame che unisce Mugnano del Cardinale a Santa Filomena. È stato un momento di autentica condivisione, che ha mostrato il volto migliore della nostra comunità”.

Il primo cittadino ha espresso il proprio ringraziamento al Consiglio Pastorale per la promozione della spiritualità filomeniana, promotore dell’iniziativa, e al rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino, per l’impegno e la dedizione profusi nell’organizzazione dell’evento.

Un plauso è stato rivolto a tutte le associazioni cittadine, ai comitati, ai volontari, al Comando dei Carabinieri, alla Protezione Civile, al Servizio Civile, al Comando di Polizia Municipale, e a tutti coloro che, con professionalità e spirito di servizio, hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare le amministrazioni comunali presenti attraverso sindaci e rappresentanti istituzionali intervenuti con la fascia tricolore, testimonianza concreta della vicinanza e dell’attenzione del territorio verso un appuntamento di grande valore spirituale e culturale.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai rappresentanti delle istituzioni sovracomunali e ad alcuni esponenti del Consiglio regionale che, con la loro presenza, hanno voluto rendere omaggio a una manifestazione che ha saputo distinguersi per eleganza, partecipazione e significato.

“Vedere Mugnano così unita e partecipe è motivo di grande orgoglio. Sono fiero e onorato che questa prima storica edizione del Corteo abbia preso vita durante la nostra amministrazione. Questo rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un lungo cammino che, sono certo, negli anni potrà consolidarsi e diventare un appuntamento sempre più prestigioso e sentito”.

Il dottor Napolitano ha infine sottolineato come il successo della manifestazione rappresenti il frutto di una sinergia autentica tra istituzioni civili, realtà ecclesiali e associazionismo locale.

Un primo passo importante che consegna alla storia di Mugnano del Cardinale una nuova, significativa tradizione, destinata a crescere nel segno della fede, della memoria e dell’identità condivisa.