Serie A futsal. La Sandro Abate perde 6-3 in casa della Came Dosson, niente Finale Eight.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate viene sconfitta in trasferta per 6-3 dalla Came Dosson precludendosi così la possibilità di partecipare alle Final Eight. Pari punti in classifica con il San Giuseppe ma lo scontro diretto è a favore di questi ultimi che quindi staccano il biglietto per la kermesse. I veneti non hanno avuto difficoltà ad avere la meglio sugli avellinesi, nel primo tempo chiudono in vantaggio per 3-0 con le reti di Suton, Vieira e Dener. Il pesante passivo diventa imbarazzante con un’altra marcatura di Vieira e quella di Arnon. Sono Richar e Dalcin ad andare a bersaglio per gli irpini ma il 6-2 della Came Dosson è firmato da Galliani con una zuccata. Il 6-3 definitivo lo fissa Ugherani per la Sandro Abate.

