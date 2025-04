Scomparsa Papa Francesco, il messaggio di cordoglio del Movimento Italiano Disabili.

È con profondo dolore e sincera commozione che esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, guida spirituale che ha saputo testimoniare con umiltà e coraggio i valori più autentici del messaggio cristiano rivolto ai più deboli.

A nome mio, del Presidente Nazionale Francesco Ferrara e del Consiglio Nazionale, del Coordinamento Nazionale e del Coordinamento Regionale della Campania, esprimiamo il più sincero cordoglio per questa gravissima perdita che colpisce non solo il mondo cattolico, ma l’umanità intera”.

“Papa Francesco ha rappresentato una figura di importante rilevanza per la Chiesa e per il dialogo tra i popoli e le religioni.

“La sua attenzione verso gli ultimi, il suo impegno per la pace e la giustizia sociale, la sua capacità di parlare al cuore delle persone con semplicità e autenticità resteranno una testimonianza preziosa per tutti noi, come resterà vivo il ricordo di quando siamo stati accolti in udienza dal Santo Padre in occasione della consegna dell’opera realizzata su tela dal pittore e concittadino di San Severo in Puglia Gallucci insieme al nostro Coordinatore Nazionale Raffaele Bentivoglio e alla locale Associazione Nazionale Finanzieri Italiana”.