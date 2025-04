Misano, fiamme all’anagrafe comunale: 95enne indagata per incendio doloso

L’anziana, già nota per episodi simili, avrebbe agito per protesta contro l’amministrazione di sostegno

Misano Adriatico (Rimini), 20 aprile 2025 – Un incendio doloso ha seminato scompiglio nella serata di venerdì 18 aprile a Misano, quando intorno alle ore 21 le fiamme hanno colpito l’ingresso dell’ufficio anagrafe comunale. A stupire non è solo l’evento in sé, ma soprattutto l’identità della presunta responsabile: si tratta di una donna di 95 anni, residente in zona, che avrebbe raggiunto il municipio a piedi con l’aiuto di un deambulatore.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da Carabinieri e Polizia Locale, la donna non sarebbe nuova a simili episodi. Alla base del gesto, ci sarebbe un’accesa contestazione nei confronti dell’Amministrazione comunale in merito alla gestione dei suoi beni: negli ultimi mesi, infatti, le era stato affiancato un amministratore di sostegno, scelta che l’anziana avrebbe vissuto come una limitazione inaccettabile.

Le fiamme, propagate verosimilmente con l’uso di un liquido infiammabile, hanno seriamente danneggiato il portone in legno dell’anagrafe, causando anche l’infiltrazione di fumo all’interno dei locali. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato conseguenze peggiori. L’edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile nella zona d’ingresso.

La 95enne è stata denunciata a piede libero per danneggiamento aggravato di edificio pubblico. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e valutare la capacità di intendere e di volere della donna al momento dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, tra incredulità e preoccupazione. “Un gesto che lascia senza par ole – ha commentato un residente –. È difficile da credere, ma purtroppo la rabbia, a qualsiasi età, può diventare pericolosa”.