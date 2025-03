SANT’Oggi. Sabato 29 marzo la chiesa celebra beato Stefano IX e beato Bertoldo del Monte Carmelo

Oggi 29 marzo la chiesa celebra(Frederic Gozzelon de Lorraine), 154º papa della Chiesa cattolica; nacque in Lorena (Francia) nel 1020 circa. Federico ebbe una veloce carriera ecclesiastica. Fu arcidiacono di Wazone di Liegi e del suo successore, Teoduino, fino al 1051, quando divenne cancelliere e bibliotecario di papa Leone IX. Nel 1049, quando non aveva ancora 30 anni, fu consacrato cardinale diacono di Santa Maria in Domnica. Fu al fianco di Leone IX nella sfortunata spedizione contro i Normanni, con la battaglia di Civitate, del 1053, e fu legato pontificio a Costantinopoli durante gli episodi che portarono allo Scisma d’Oriente, nel 1054. Nel 1055 entrò come monaco benedettino dell’Abbazia di Montecassino. Il 23 maggio 1057 divenne abate di Montecassino per volere di Papa Vittore II. Cinque giorni dopo la morte di papa Vittore II, che lo aveva nominato cardinale presbitero due settimane prima di morire, venne scelto per succedergli, nonostante Federico consigliasse caldamente altri degnissimi candidati, tra cui Giovanni Mincio dei Conti di Tuscolo (antipapa Benedetto X), suo amico, che, meno di un anno dopo, gli succederà. Il 2 agosto 1057 fu eletto papa e scelse il nome pontificale di Stefano IX in omaggio a San Stefano Papa, di cui ricorreva la festa, e ignorando Stefano eletto nella numerazione. Durante il suo breve pontificato Stefano si adoperò per favorire la riforma della Chiesa. Per esempio, consacrò cardinale san Pier Damiani, ottimo sostenitore della riforma della Chiesa; si circondò di persone che condividevano la riforma, tra questi Umberto di Silva Candida, nominandolo suo cancelliere, e Ildebrando di Soana (futuro papa Gregorio VII), suo intimo consigliere; si interessò alla patarìa, movimento religioso e politico sorto a Milano nella seconda metà dell’XI secolo contro la simonia (vendita di dignità e cariche ecclesiastiche in cambio di pagamenti in denaro o terreni) e il nicolaismo (concubinaggio e matrimonio dei sacerdoti). Morì all’improvviso a Firenze il 29 marzo 1058.