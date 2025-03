Quindici, assolta rappresentante di lista accusata di interruzione di pubblico servizio

Assolta dall’accusa di interruzione di pubblico servizio una donna di 50 anni di Quindici, coinvolta in un incidente al seggio durante le Comunali del 2020. La donna, rappresentante della lista di Francesco Grasso, era stata denunciata per aver richiesto l’esibizione di un documento di identità ai votanti, provocando l’intervento dei Carabinieri. Tuttavia, la difesa ha dimostrato che le operazioni di voto erano proseguite regolarmente, e la richiesta della donna era legittima in quanto legata a sospetti su presunti falsi residenti. Il giudice ha accolto la tesi della difesa, citando anche una sentenza della Cassazione, escludendo l’intento di ostacolare il servizio. La Procura stessa aveva chiesto l’assoluzione.