SANT’Oggi. Martedì 3 maggio si celebra santi Filippo e Giacomo il Minore e san Stanisław Soltys

3 maggio: san Stanisław Soltys detto Kazimierczyk (in italiano Stanislao Casimiritano), nacque a Kazimierz (Polonia) il 27 settembre 1433, da una famiglia impegnata nella vita religiosa, dai quali ricevette un’intensa educazione cristiana. Freque

ntò dapprima la scuola parrocchiale del «Corpus Christi» di Kazimierz, quindi conseguì la laurea in teologia all’Università Jagellonica di Cracovia, dove studiò fino all’età di 23 anni. Nel 1456 entrò nella Prepositura dei Canonici Regolari Lateranensi del «Corpus Christi», congregazione che aveva conosciuto fin dall’infanzia, dove pronunciò i voti religiosi. Ordinato sacerdote, fu nominato predicatore della medesima chiesa, “lettore”, maestro dei novizi e vice-priore della comunità. Si dedicò con grande zelo ai compiti affidatigli, praticando uno stile di vita molto rigoroso e mortificato. La Santa Messa era sempre per lui un evento estremamente importante, da essa cominciava ogni mattina le sue giornate. Si distingueva, anche, per la devozione alla Passione di Cristo, alla Madonna, a san Stanislao martire, suo patrono, e soprattutto all’Eucaristia, che costituiva la caratteristica eminente della sua spiritualità e che egli indicava instancabilmente nella sua predicazione come il centro della vita cristiana di ogni battezzato. Molta gente accorreva a lui, attratta dal particolare carisma che egli esplicava nel ministero della confessione e della direzione spirituale; anche i poveri e i malati potevano contare sulle sue generose premure. Famosa era anche la sua eloquenza nel predicare, che gli permise, grazie alle ferventi omelie piene di zelo, di raccogliere una grande abbondanza di grano fra le anime. Stanisław fu anche un educatore dei giovani religiosi, ai quali cercava sempre di inculcare un amore per il Santissimo Sacramento simile al suo. Per questo, i giovani monaci, lo avevano in grande stima e gli concedevano la propria fiducia perché non solo insegnava loro la dottrina cristiana, ma cercava, con successo, di testimoniarla con la sua vita. L’impegno con il quale prendeva cura delle cose del convento, la cura e le attenzioni dedicate ai novizi ed ai poveri che bussavano al portoncino, la diligenza con la quale preparava le sue omelie, la dedizione nell’ascoltare le confessioni e infine la sua schietta e fervente devozione, gli procuravano una grande stima, un grande rispetto che generavano negli altri una grande fama di santità. Nel 30esimo anno della sua vita da monaco, dopo la Quaresima, Stanisław, che era in condizione molto debole, inaspettatamente si ammalò. L’infezione era molto seria. Affidandosi alla Divina misericordia durante una profonda preghiera, Stanisław vide Gesù Risorto e la Madonna. Gesù gli disse: «Alzati e affrettati figlio mio, Stanisław! Oggi sarai con me nella gloria eterna». Dette queste parole, anche se debole, Stanisław cominciò a lodare Dio con voce così forte che molti frati corsero alla sua cella. Allora chiese di ricevere i sacramenti. Li salutò ponendo le mani sulle loro teste: pregò per ognuno e li benedì. Poi cadde dal letto in ginocchio, con il suo ultimo fiato e le mani alzate, affidò la sua anima a Cristo. Morì il 3 maggio 1489, a 55 anni.